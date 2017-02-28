Элерс: «Виннипег» нашёл нужный ритм, надеюсь, пауза не повредит нам

Нападающий «Виннипег Джетс»поделился мнением о выступлении своей команды перед недельной паузой. «Джетс» занимают 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.«С одной стороны, конечно, игроки начинают испытывать определённую усталость. Всё-таки такое большое количество матчей за короткий промежуток времени не может пройти бесследно. Тем не менее нам удалось показать хорошие результаты за это время, так что я был бы не против сыграть ещё ().Команда нашла нужный ритм, мы стали показывать хоккей, которого требует от нас главный тренер. Я надеюсь, что пауза не повредит нам и „Виннипег“ не растеряет этой игры. Нас ожидает домашняя серия из шести матчей, и я думаю, что именно она станет определяющей для команды в нынешнем сезоне. Мы понимаем это и намерены побороться за свой шанс», — приводятся слова Элерса на официальном сайте НХЛ.