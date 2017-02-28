Свитов: «Салават» сравнял счёт и расслабился, и мы дожали соперника

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в четвёртом матче четвертьфинала Восточной конференции (3-1 в серии).«Хоккей получился не очень активным. Команды старались не допускать контратак, играли до забитого гола, этим объясняется небольшой счёт. Было много борьбы у нашего пятачка, мы костьми ложились, но они сравняли счёт за 44 секунды до конца. Может быть, после этого «Салават» расслабился, может, нам фортуна улыбнулась. Бросок, добивание, гол – дожали соперника», – цитирует Свитова «Спорт Бизнес Online».