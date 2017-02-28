Доус: знали, что серия будет долгой, готовимся дать бой «Трактору» на выезде

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями от четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Трактором» (1:2 ОТ, 2-2 в серии).«Я хотел забить буллит, но не смог. Но потом в большинстве у меня появился шанс всё исправить. Но это всё уже не важно, потому что мы проиграли этот матч. Не думаю, что мы сыграли хорошо. Могли бы сыграть гораздо лучше. Впервые игра дошла до дополнительного периода, где мы не смогли использовать свои возможности. Но мы знали, что это будет долгая серия. Будем готовиться дать бой „Трактору“ на выезде, чтобы вернуться оттуда с преимуществом и получить возможность завершить серию у себя дома», — цитирует Доуса Vesti.kz.