Новотны: обе команды играли здорово, но «Трактор» больше заслуживал победы

Нападающий «Трактора»прокомментировал победу над «Барысом» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (2:1 ОТ, 2-2 в серии).«Возможно, играли более сдержанно, потому что уже четвёртый матч за семь дней, обе команды немного устали. Так бывает в плей-офф. Завтра отдохнём и будем готовы к игре номер пять. Будет интересно, всё только начинается. Счёт в серии 2-2, шансы 50 на 50. Хоккеисты «Барыса» играли самоотверженно, им пришлось непросто, я уверен. Возможно, мы немного больше заслуживали сегодня победы, но обе команды играли здорово. Вратари были на высоте. Нам следует быть более дисциплинированными, нельзя играть вчетвером столько времени. Удаления иногда оправданны, но порой очень не вовремя.В хоккее ты работаешь на свой момент, обе команды боролись отчаянно и выиграли по два матча. Каждая игра тяжёлая, сегодня добились победы, но завтра начнётся совсем другая история. Всё ещё может измениться, а в овертайме успех больше зависит от головы, от психологии. Думаю, мы устали не так сильно, как соперник. Больше устаёт тот, кто проигрывает в овертайме. Нужно забыть эту игру, порадоваться немного, а завтра уже новый день и новый вызов. Тем более играем дома, ожидаем полный стадион.В первой игре «Барыс» забил три гола за 10 минут, было тяжело, мы старались забить, но получили ещё гол в свои ворота. В следующем матче уже мы забили три подряд — и выиграли. Но, думаю, уже не будет много голов. Будут плотные матчи, такие как сегодня», — цитирует Новотны Sports.kz.