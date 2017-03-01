Марио Лемье покатался на коньках с юной болельщицей «Питтсбурга», поборовшей рак

Известный хоккеист, владелец «Питтсбург Пингвинз»покатался на коньках с юной болельщицей «пингвинов», которая поборола рак. Лили Тарасевич справилась с той же болезнью, что и Лемье — лимфомой Ходжкина.Встречу Тарасевич и Лемье на льду открытой площадки футбольного стадиона «Хайнц Филд» организовал фонд «Загадай желание». Кроме того, девушка посетила матч «Стадионной серии» между «Питтсбургом» и «Филадельфией Флайерз» (4:2).