Генменеджер «Вегаса»: не исключаю, что тренер у нас будет ещё до конца сезона

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал о текущем положении дел в команде.«Я не исключаю, что тренер у нас будет ещё до окончания сезона, но мы не торопимся. Хотя в нашем бизнесе время дорого стоит. Мы хотели к апрелю завершить собеседования со всеми кандидатами. Мы говорили между собой о том, что есть шанс определиться с выбором до окончания этого сезона.Список не очень большой, и он не будет увеличиваться. Мы определили специалистов, которые, с нашей точки зрения, станут хорошими тренерами. Они должны помочь нам справиться с трудностями на этапе становления, а потом привести нас к победе.Мы впервые сталкиваемся с драфтом расширения. И мы хотели познакомиться с правилами, понять их. У нас было много вопросов к лиге. На большинство из них мы получили ответы. Мы провели несколько пробных драфтов, чтобы лучше узнать команды, игроков, а также свой собственный штаб. Мы работаем вместе только полгода. Мы хотим наладить взаимопонимание. На мой взгляд, у нас это получается», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.