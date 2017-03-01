Форсберг, Мэйсон и Юханссон – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой дня признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).
Второй звездой назван голкипер «Филадельфии Флайерз» Стив Мэйсон, сыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0) при 32 отражённых бросках.
Первой звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).