Форсберг, Мэйсон и Юханссон – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой дня признан форвард «Вашингтон Кэпиталз», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).Второй звездой назван голкипер «Филадельфии Флайерз», сыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0) при 32 отражённых бросках.Первой звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).