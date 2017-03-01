Крикунов сообщил об уходе десяти игроков из «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста»сообщил об уходе десяти игроков из клуба. На пресс-конференции в Екатеринбурге специалист заявил, что они не подходят команде по возрасту.Ранее появились сведения, что «Автомобилист» покидают около 10 игроков. Среди них вратарь Иван Лисутин (1987 год рождения), защитники Никлас Андерсен (1988), Никита Щитов (1983) и Валерий Васильев (1994), а также нападающие Константин Волков (1985), Дмитрий Моня (1988), Петр Коукал (1982), Александр Романов (1980) и Олег Губин (1981).«Нельзя всю жизнь играть в хоккей. С игроками по-хорошему расстались. Видно, что в других клубах молодые игроки несут основную нагрузку по результату», — сказал специалист.