Вудкрофт: минское «Динамо» не сумело справиться со скоростями «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги пятого матча серии с «Локомотивом» (1:4, 1-4 в серии).«Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были некоторые проблемы. Ещё раз поздравляю Алексея и его команду с победой.Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьёзно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.