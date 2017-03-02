Любимов: в Америке нужно всё заново доказывать, но я не опускаю рук

Нападающий «Филадельфии Флайерз»поделился мнением о своём статусе в команде.«В Америке у меня всё словно бы началось заново. Снова нужно всё доказывать, пробиваться, да и нет много игрового времени. Здесь я считаюсь новичком, оплачивал всей команде rookie dinner. За последние годы я, честно говоря, привык к тому, что играю в моменты, когда команде трудно.Но в аналогичной ситуации здесь наше звено сажают на лавку. Возникает порой такое же ощущение, как когда-то в ЦСКА, когда меня поднимали в основную команду из молодёжного состава.Однако моя задача – работать. Я ни в коем случае не опускаю рук. Наоборот, всё это меня лишь подстёгивает трудиться ещё более упорно», — цитирует Любимова официальный сайт лиги.