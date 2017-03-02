Ткачёв: плей-офф для «АБ» начался с мясорубки с «Салаватом», это нас закалит

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф (2:1 ОТ, 4-1 в серии).«Счёт в серии 4-1 не говорит о том, что мы спокойно прошли её. Соперник хороший. Почти все матчи закончились с разницей в одну шайбу. У «Салавата» была непростая ситуация, но они бились. Нужно отдать им должное. Каждая игра была переломной. Выходишь на первую игру и понимаешь, что нужно выиграть. Выходишь на вторую – хочется увеличить разрыв в серии. Каждая игра была ключевая, в плей-офф не бывает простых игр.Были ли готовы к овертайму в четвёртом матче? Бились до конца. Мы в каждом матче готовы к овертайму, просто так складывалось, что дожимали соперника в концовках. Это здорово, нам это пригодится в дальнейшем.Наше звено с Секачем и Азеведу может играть лучше. Мы неплохо понимаем друг друга, но есть над чем работать. Общаемся между собой по этому поводу. Думаю, эта победа должна придать уверенности не только нашей тройке, но и всей команде.Несколько дней отдыха должны помочь. За другими сериями будем следить в любом случае. В плей-офф ни дня без хоккея. В плей-офф нет слабых соперников, но победа в дерби нас, наоборот, больше закалит, придаст уверенности в своих силах. Сразу вошли в такую мясорубку и вышли оттуда победителями», — цитирует Ткачёва пресс-служба клуба.