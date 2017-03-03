Куликов: между мной и генменеджером Мюрреем не было разговора перед дедлайном

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Куликов рассказал о своих ожиданиях перед дедлайном.
«Мне было трудно в начале сезона. Когда приходишь в новую команду, хочется произвести хорошее впечатление. Но я не мог, потому что всё время был у врачей из-за травмы спины. Между мной и генменеджером команды Тимом Мюрреем не было разговора перед дедлайном. Поэтому я ничего не ждал. Я знаю, что моё имя было в списке, и внимательно следил за дедлайном.
Сейчас я усердно работаю, чтобы вернуть свою форму. С таким количеством матчей и минимальным временем на отдых это сложно делать. Но я могу стать лучше и буду стараться делать это каждый день», – сказал Куликов.
Куликов считался одним из наиболее вероятных игроков для обмена в дедлайн – в итоге «Баффало» не провёл ни одного трейда. В текущем сезоне игрок провёл 37 матчей, набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «-16». В первом матче за «Сэйбрз» на предсезонке Куликов получил травму нижней части тела, ударившись об открытую дверцу на скамейке запасных. Летом 2016 года игрока обменяли из «Флориды» в «Баффало». Его зарплата в этом сезоне составляет $ 4,33 млн.