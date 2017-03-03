Бобровский выиграл 33-й матч, это новый клубный рекорд «Коламбуса»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»одержал 33-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:0).Он отразил все 38 бросков и сыграл на ноль в четвёртый раз в сезоне. Его признали первой звездой матча. По победам в НХЛ по-прежнему лидирует его визави в сегодняшнем матче Деван Дубник (34). Бобровский делит второе место с Брэйденом Холтби из «Вашингтона».33 победы за сезон – это личный рекорд Бобровского и повторение клубного рекорда «Коламбуса», установленного Стивом Мэйсоном в сезоне-2008/09.