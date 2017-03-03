Батыршин: «Ак Барсу» будет легче в психологическом плане в следующем раунде

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал победу в четвертьфинале Восточной конференции над «Салаватом Юлаевым (2:1 ОТ, 4-1 в серии).
«Мы настраивались на тяжёлую серию. Хоть счёт и 4-1, каждая игра в серии была очень тяжёлой для нас. Во всех матчах одна шайба решала всё, было большое напряжение. Рад, что всё так завершилось, идём дальше. Тренеры сказали, что дальше будет ещё тяжелее. Нужно больше работать, готовиться, настраивать себя.
Безусловно, победа придаст нам уверенности. В следующем раунде, думаю, будет легче в психологическом плане, потому что ребята почувствовали вкус победы в плей-офф», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».