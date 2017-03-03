Архипов: и «Салават», и мы отдавали всё ради победы

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф.«Очень тяжёлая серия. Отдали очень много сил, эмоций, но я рад, что мы победили. Сейчас будем отдыхать, готовиться к следующим матчам. Достаточно тяжело войти в серию не с первого матча, но не более. Всем тяжело было играть. И соперник, и мы отдавали всё ради победы.В раздевалке главный тренер сказал, что мы много сил отдали, сделали шаг вперёд и что нужно готовиться к следующему раунду», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».