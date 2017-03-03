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Архипов: и «Салават», и мы отдавали всё ради победы

3 марта 2017, пятница. 09:45. Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф.

«Очень тяжёлая серия. Отдали очень много сил, эмоций, но я рад, что мы победили. Сейчас будем отдыхать, готовиться к следующим матчам. Достаточно тяжело войти в серию не с первого матча, но не более. Всем тяжело было играть. И соперник, и мы отдавали всё ради победы.

В раздевалке главный тренер сказал, что мы много сил отдали, сделали шаг вперёд и что нужно готовиться к следующему раунду», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».
Источник: БИЗНЕС Online Сообщить об ошибке
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