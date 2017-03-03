Сафин: при яркой игре в атаке у «Салавата Юлаева» в обороне было мало порядка

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал выступление уфимского клуба в этом сезоне. Команда уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу».«Понятно, что вылет в первом раунде плей-офф — не тот результат, который ждали от команды, но здесь и объективные причины есть. В«Салавате» была череда травм. Ничего хорошего в вылете в первом раунде нет, но куча проблем не позволила выступить лучше.Показывая довольно яркую игру в атаке, с красивыми голами, в обороне по ходу сезона было мало порядка. В плей-офф запрыгнули только в последний момент, из-за этого и серия с «Ак Барсом» не удалась. Всё одно на другое наслоись. Вопрос о будущем Игоря Захаркина давайте оставим в стороне, не мне это решать», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.