Дубник: Бобровский пластался и делал важные сейвы

Голкипер «Миннесота Уайлд»поделился мнением об очном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.«Коламбус» – действительно хорошая команда. Они хорошо играли у своих ворот. Мы проделали хорошую работу, доставляя шайбу в их зону, и я от своих ворот мог видеть, что они разрушают нашу игру и осложняют нам жизнь. Ещё у них Бобровский, он пластался и делал важные сейвы, поэтому они и успешны. Это был хороший хоккейный матч», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.