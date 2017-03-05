Галимов: если московское «Динамо» выполнит установку, у нас шанс пройти СКА

Нападающий московского «Динамо»подвёл итоги первого раунда с «Торпедо» (4-1), а также поделился ожиданиями от серии со СКА, которая начнётся 8 марта.«Серия с «Торпедо» была очень тяжёлой: все в ушибах, травмах. Потихоньку залечиваемся. Было пять матчей — это для меня впервые. В том году играли четыре матча в первой серии с «Сочи», и было намного легче. Сейчас было очень тяжело, и для всей команды это большой опыт. Нас похвалили за эту серию.У нас было два выходных, побыли с семьями. Пока только втягивающую тренировку провели. То, что было в сезоне, мы забыли. В плей-офф совсем другие игры. Как сейчас играли «Трактор» с «Барысом», «Адмирал» — не надо говорить о том, какой была команда в регулярном чемпионате и какая она сейчас.Мы не смотрим, на кого выходим, с кем играем. Главное — выполнять установку тренера, то, что они скажут. У нас очень хороший тренерский штаб и игроки, и если мы выполним установку, у нас есть шанс пройти дальше», — цитирует Галимова пресс-служба клуба.