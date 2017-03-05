«Коламбус» без Бобровского проиграл в Оттаве

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде проиграл «Оттаве Сенаторз» со счётом 2:3.
В первом периоде команды обменялись голами Брэндона Саада и Виктора Стольберга. На 29-й минуте Эрик Карлссон вывел вперёд канадскую команду, а Зак Смит в концовке третьего периода упрочил лидерство «Оттавы», поразив пустые ворота соперников. Сэм Ганье до финальной сирены отыграл одну шайбу, но большего гости не добились.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провёл игру на скамейке запасных, а место в воротах «Блю Джекетс» занял Йоонас Корписало.