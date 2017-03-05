Голдобин: зовите меня просто Голди

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»прокомментировал свой первый матч за новую команду (4:3), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.«Здорово, что удалось забить в первом же матче за «Ванкувер». Мне отдали хороший пас на ход, я смог убежать, ну а дальше просто повезло. Я счастлив сыграть свой первый матч за «Кэнакс» и сразу же одержать победу. Думал ли я, что этот гол будет победным? Нет, об этом никто не думает. Не имеет значения, кто забрасывает решающую шайбу. Как меня лучше называть – Ник или Николай? Зовите меня просто Голди», — приводит слова россиянина официальный сайт «Ванкувера».