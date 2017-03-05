Токранов: Сведбергу не понравилось, что его задели после гола, а нам понравилось

Защитник «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (4-1).«Была непростая серия. Хорошо, что не пришлось ещё раз ехать в Уфу. Здорово, что решили всё в пяти играх.Почему после победного гола Секача возникла массовая потасовка? У соперников очень эмоциональный вратарь, Никлас Сведберг. Он любит все эти штучки, которые добавляют накала игре. Вот и тут он, видимо, сильно расстроился, когда пропустил. Ему не понравилось, что его задели после гола. А нам понравилось», — цитирует Токранова официальный сайт лиги.