Карлайл: в атаке «Анахайм» подвело исполнение

Главный тренер «Анахайм Дакс»прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«До третьего периода уровень нашей самоотдачи был недостаточным. Мы давали сопернику слишком много свободы. В первые 40 минут они задавали темп, а мы были в положении догоняющих.В атаке нас подвело исполнение. Не было вторых-третьих шансов, помех вратарю. Нанесли 44 броска, но вплоть до третьего периода играли без огонька», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.