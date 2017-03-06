Крикунов: я сразу сказал: «Казанцы пройдут Уфу», уфимцы не были готовы физически

Главный тренер «Автомобилиста»высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (4-1).«Уфимцы просто не были готовы физически. Да и морально в какой-то степени. По концовке чемпионата я видел, что «Ак Барс» заранее начал готовиться к плей-офф. Билялетдинов – опытный тренер, который проходил этот путь не раз. Я сразу сказал: «Казанцы пройдут Уфу». Да, будет борьба, но преимущество точно у «Ак Барса». Так оно и получилось», – сказал Крикунов.