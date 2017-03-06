Бэйлен продолжит карьеру в «Тракторе», с Щехурой будет продлён контракт

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил, что состав челябинского клуба пополнит американский защитник Ник Бэйлен, выступающий за сборную Беларуси, а контракт с канадским нападающим Полом Щехурой будет продлён.
«Пол Щехура выдал хороший сезон. Он продолжит работать в «Тракторе». Также наши ряды пополнит защитник Ник Бэйлен. По поводу Дерека Роя – вопрос. Пока не могу сказать точно, будет он или нет. У Кирилла Кольцова ещё год контракта. Он своей работой перекрывает все свои недостатки. Я доволен его игрой и его результатом», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне 27-летний Ник Бэйлен выступал за минское «Динамо», набрал в 13 играх регулярного чемпионата 9 очков (4+5). Концовку сезона защитник проводит в Швеции в клубе «Вёкше» (18 игр, 4+10).
31-летний Пол Щехура провёл 60 игр в регулярном чемпионате, забросив 14 шайб и отдав 27 голевых передач. Коэффициент полезности — «+13».
34-летний Кирилл Кольцов в 60 матчах «регулярки» провёл 12 шайб и отдал 17 передач, показатель полезности «+8».
33-летний Дерек Рой начинал сезон в «Авангарде», а затем был обменян в «Трактор». За челябинцев канадец провёл 34 встречи в регулярном чемпионате, забросив 6 шайб и отдав 4 передачи. Показатель полезности — «+2».
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