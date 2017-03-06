Зимин: Бобровский классный вратарь, что и показал на Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпионоценил игру вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. Хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ.«Лучший игрок этого дня в НХЛ. Это почётное звание, потому, что в этот день он сыграл лучше, чем все остальные игроки. Конечно, заслужил. Он классный вратарь, что и показал на Кубке мира, когда играл за нашу сборную. Отличный вратарь, большой мастер, конечно, он заслужил. А в НХЛ трудно заслужить, если тебя не признают. Там очень агрессивно к этому подходят. В следующем туре кто-то сыграет лучше – и его признают лучшим игроком дня. Так что это происходит постоянно», — цитирует Зимина «Национальная служба новостей».