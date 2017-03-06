«Вегас» заключил первую сделку в истории, подписав контракт с форвардом Дюком

«Вегас Голден Найтс» совершил первую сделку в истории. Новичок НХЛ заключил контракт новичка с нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.21-летний хоккеист в настоящее время выступает за «Брэндон» в WHL, а летом должен пройти тренировочный лагерь «Вегаса». В текущем сезоне Дюк является лучшим бомбардиром команды, набрав 67 (35+32) очка в 54 матчах. Он был задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2014 году под общим 169-м номером, но в «Вегас» перешёл на правах свободного агента.