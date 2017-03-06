«Динамо» СПб вышло во второй раунд плей-офф ВХЛ, обыграв «Торос» в шестом матче

Петербургское «Динамо» одержало крупную победу над «Торосом» в шестом матче и вышло во второй раунд плей-офф ВХЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:1 (4-2).Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке хозяева трижды реализовали большинство. Кирилл Тамбиев оформил дубль, ещё один гол на счету Сергея Шестакова. В заключительной трети Артём Гордеев сделал счёт 3:1, также наказав соперника за удаление, но вскоре Шестаков сделал дубль, отличившись в меньшинстве. Окончательный результат установил Семён Ручкин, вновь реализовав большинство.