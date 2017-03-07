«Вашингтон» прервал свою победную серию, проиграв «Далласу»

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Заброшенными шайбами в составе «Далласа» отличились Девин Шор (2-я минута), Радек Факса (25), Джейсон Спецца (26) и Патрик Шарп (59). За «Вашингтон» голы забили Никлас Бекстрём (36) и Ти Джей Оши (53).
Российские легионеры «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
Победная серия «Вашингтона» прервалась на отметке в три матча.