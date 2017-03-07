Брассар: «Бостон» бросил «Оттаве» серьёзный вызов

Нападающий «Оттавы Сенаторз»прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиг.«Бостон» бросил нам серьёзный вызов, однако мы подошли к этому матчу с правильным отношением к делу. Мы ожидали, что они начнут поддавливать в конце первого и начале второго периодов. Но мы сумели сдержать этот натиск. Все четыре звена сыграли неплохо. Я считаю, кто мы контролировали всю игру», — цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.