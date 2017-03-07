Бадюков: 16 лучших команд по итогам «регулярки» в плей-офф — интересный вариант

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о том, какой может быть схема розыгрыша плей-офф КХЛ.«Мне нравится больше всего вариант, при котором 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата попадают в плей-офф. Чтобы не было споров, кто сильнее — Запад или Восток. Лучше, когда команды, набравшие наибольшее количество очков, выходили в плей-офф. В этом сезоне получилась ситуация, что команды Восточной конференции набрали меньшее количество очков, например «Адмирал» и «Куньлунь», чем «Сочи», который не попал в плей-офф. Думаю, так будет более правильно со спортивной точки зрения. Можно попробовать провести турнир по такой схеме, ничего в этом такого нет», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.