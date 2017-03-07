Шанцев: «Торпедо» нужны игроки с чутьём, забивалы, как Мозякин в «Металлурге»

Губернатор Нижегородской областиподвёл итоги сезона местного «Торпедо», которое в регулярном чемпионате заняло шестое место на Западе, но не смогло пройти первый раунд плей-офф, проиграв московскому «Динамо» со счётом 1-4.«У нас всегда как что-нибудь проиграем, значит надо менять тренера. На самом деле в этом году команда играла прилично, всё время шла на третьем месте. Это всё связано с тренерским штабом, который мы не меняли три года. Посмотрите, в клубах, где была чехарда тренеров, и результатов никаких нет.В первом раунде плей-офф динамовцы спаслись едва-едва. Это была самая напряжённая серия не только на Западе, но и на Востоке. Четыре матча с овертаймами, разница в одну шайбу. И какие шайбы — один раз с центра поля нам засунули, вторую шайбу сами отдали в своей зоне, в третьем матче спаслись за 30 секунд до конца и с мясом затолкали шайбу в наши ворота. С таким клубом, как „Динамо“, неоднократным чемпионом, мы сыграли достойно. Надо не рвать на себе волосы, а думать, как усилить игру.Надо провести хорошую селекцию. У нас страдает реализация. Нужна пара-тройка игроков, которые имеют чутьё, забивалы. Мозякин в „Металлурге“ забил больше 40 голов, а у нас никто больше 20 не забил. Нужно искать ребят, которые могли бы усилить команду. Основа у нас есть. Предсезонная работа даст нам возможность усилить игру и проходить первый раунд без волнений о том, что может не получиться. В этот раз у „Динамо“ было везение, а у нас — нет», — сказал Шанцев в эфире ННТВ.