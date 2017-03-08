Кронвалль: «Детройт» ещё не показал своего максимума в этом сезоне

Защитник «Детройт Ред Уингз»высказался об игре команды в текущем сезоне. Команда не потеряла шансов на выход в плей-офф.«Думаю, что «Детройт» ещё не показал своего максимума в этом сезоне. Я вижу, что у нас есть возможности для того, чтобы улучшить игру и результаты. Хенрик ведёт нас за собой в бой в каждой игре, он является настоящим лидером команды. Пришло время остальным хоккеистам сделать шаг вперёд и помочь Зеттербергу на льду. Очевидно, все в команде гордятся достижением по количеству попаданий в плей-офф, но в то же время мы не хотим, чтобы этот состав запомнили как тех, кто прервал эту серию. Конечно, турнирное положение говорит против нас, но мы всё ещё верим, что окно в плей-офф закрылось не до конца. «Детройту» нужно начать зарабатывать очки в каждом матче, желательно сразу два. Это сложная задача, но другой подход неприемлем», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.