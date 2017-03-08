Овечкин ответил Ивану Урганту на шутку про плачевную жизнь в Америке

Нападающий «Вашингтона»в своём «инстаграме» прокомментировал шутку Ивана Урганта про то, как хоккеист принёс пиццу болельщику.«Мы привыкли слышать об успехах наших спортсменов. В основном тех, кто работает за границей. Хоккей, многомиллионные контракты, красивая жизнь. Оказалось, всё не так. Правда гораздо грустнее. У нас есть кадры плачевного положения наших легионеров в Америке. Александр Овечкин разносит пиццу», – пошутил Ургант.«Обман! Это всё обман! Ваня, как тебе не стыдно?» – пошутил Овечкин при просмотре передачи.