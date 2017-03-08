Жена Зайцева: не испытываем с Никитой никакого дискомфорта, живя в Канаде

Жена защитника «Торонто Мэйпл Лифс»Маргарита рассказала об адаптации в Северной Америке.«Честно говоря, с бытовыми делами мы не испытываем сложностей. Больше всего скучаем по родителям, с которыми очень близки. В остальном мы адаптировались. В плане еды находим замену привычным нам продуктам, которые покупали в России. В общем и целом спокойно относимся к этому. Здесь, конечно, есть русские магазины, но сильной нужды туда постоянно ездить я не вижу. Мы спокойно перестроились. Полностью согласна с Никитой, что не испытываем никакого дискомфорта, живя в Канаде. Я вот даже пытаюсь прикинуть, что можно было бы назвать из того, к чему мы не привыкли. Пожалуй, ещё раз повторю, что очень скучаем по родным, которые находятся далеко. В остальном всё супер», — цитирует Зайцеву официальный сайт лиги.