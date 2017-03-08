Бэбкок: никто не понимает, как сложно попадать в плей-офф 25 лет подряд

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился воспоминаниями о работе в «Детройт Ред Уингз».«Никто не понимает, насколько сложно попадать в плей-офф на протяжении 25 лет подряд. Чтобы это понимать, надо физически пройти через это с командой. Когда определённое поколение опытных игроков постепенно заканчивает карьеру, невозможно сразу же безболезненно их заменить. Вы не можете просто взять молодых хоккеистов и выдать результат в этом же сезоне.Что я вынес из работы главным тренером „Детройта"? Этой пресс-конференции явно не хватит, чтобы отметить все эти моменты. Я прекрасно помню встречи с игроками клуба, менеджментом. Эти воспоминания останутся со мной до конца. Мне посчастливилось поработать со Стивом Айзерманом, Крисом Челиосом, Домиником Гашеком. Список можно продолжать и продолжать. В организации было столько прекрасных хоккеистов, что сложно кого-то выделить особенно».