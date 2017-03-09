Бонино: «Питтсбург» забил первый гол, а дальше шайба просто шла в ворота

Нападающий «Питтсбург Пингвинз», автор хет-трика в победном матче с «Виннипег Джетс» (7:4), поделился впечатлениями от игры.«Прошло уже много времени с моего первого хет-трика. Когда команда забивает первый гол, это всегда придаёт уверенности. После этого у „Питтсбурга“ шайба просто шла в ворота. Я не знаю, как это объяснить.Всегда хочется поймать свою игру, когда встречаешься с крепкими западными командами уровня плей-офф. „Джетс“ отчаянно борются за очки, но нам удалось преодолеть этот эмоциональный первый период и одержать победу», — приводятся слова Бонино на официальном сайте НХЛ.