Линден: Трямкин – тот парень, который удивил меня больше остальных

Президент «Ванкувер Кэнакс» по хоккейным операциям Тревор Линден высоко оценил прогресс российского защитника Никиты Трямкина.
«Наша команда проходит этап серьёзной трансформации. Самое главное, что у нас есть глубина состава, есть перспективная молодёжь. Конечно, не все молодые игроки смогут заиграть, но чем их больше, тем выше шансы, и наша главная победа в этом сезоне – это внутренний рост молодых. Кто удивил меня больше остальных? Никита Трямкин. Питание, физическая форма – он полностью изменился, хотя я никак не ожидал столь быстрых изменений. Надо отдать должное нашим тренерам по физической подготовке, они проделали с ним потрясающую работу», — приводит слова Линдена Sportsnet.
В 50 матчах нынешнего сезона Трямкин набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-4» и 47 минутах штрафа. В последних шести матчах «Ванкувера» россиянин участия не принимал, так как вместе с некоторыми другими хоккеистами был помещён в карантин из-за симптомов свинки.