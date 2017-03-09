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Давыдов: так судить, как во вчерашней игре СКА — «Динамо», просто неприлично

9 марта 2017, четверг. 17:02. Хоккей
Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился впечатлениями от первой встречи «Динамо» и питерского СКА, а также предположил ход событий следующей встречи.

«СКА будет играть так же, как и в первом матче, но результат может быть другим. Они всю игру делают ошибки, а тот, кто больше делает ошибок, тот и проигрывает.

Хотел бы отметить во вчерашней игре – вопрос судейства. Так игру вести и судить просто неприлично. Практически весь третий период «Динамо» играло в меньшинстве до забитой шайбы Дацюка, когда они сравняли счёт. Думаю, что, конечно, на ход событий повлияло судейство. Я не хочу сказать, что судьи работали в пользу СКА. Или они безграмотные судьи, или действительно то, что говорят, имеет место быть.

Любая победа, какая бы она ни была и над каким бы соперником, создаёт почву для уверенности команды в следующей игре. Когда команда побеждает, то на следующую встречу она выходит более мобилизованной, более мощной. Думаю, что предстоящая игра будет ещё сильнее, потому что соперник почувствовал, что только того, что он показал в предыдущем матче, мало. Игра будет ещё более захватывающей.

Единственный вопрос — это вопрос судейства, которое делало такие ошибки, которые не делают даже в начальных классах. Например, когда при вбрасывании удалили игрока «Динамо», за задержку времени. Это удаление из ряда вон выходящее.

Об экономии сил со стороны москвичей не может быть и речи. Я считаю, что СКА – самая сильная команда из двух конференций: хороший подбор игроков, тренер сборной, поэтому на эту команду все настраиваются с полной отдачей сил, иначе удачи не видать.

Некоторые считают, что предыдущее поражение разозлит СКА, кто-то говорит, что это может быть случайно. Моё мнение, что завтра «Динамо» будет играть ещё сильнее, потому что оно знает, что нельзя давать слабинку, ведь соперник очень сильный!

Больше всего меня волнует вопрос судейства. Если оно будет на высоте, то игра будет изумительная!
Микко Коскинен — опытный вратарь, тем более что он вратарь сборной Финляндии. Всё-таки Шестёркин молодой и может затушеваться в этой борьбе. Вообще, всё это решает тренерский штаб. На их месте я бы тоже поставил Коскинена», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.

>>> «Это был чистый гол. Думал, не засчитают, мы в Питере играем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Виталий Давыдов Хоккейное судейство
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