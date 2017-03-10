Купер: благословение, если с «Флоридой» сыграет хоть 1 из 3 травмированных

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»после победы над «Миннесотой Уайлд» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал состояние трёх игроков, получивших травмы: форвардов Тайлера Джонсона, Владислава Наместникова и Седрика Пакетта.«Пока ни для кого из трёх положение дел не выглядит обнадеживающим. Если в субботу сыграет хотя бы один из них, это будет благословением», – сказал Купер.В субботу «Лайтнинг» предстоит домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».