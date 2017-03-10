Пикар: мы не разговариваем с Варламовым о том, кто из нас останется в «Колорадо»

Голкипер «Колорадо Эвеланш»рассказал, какие взаимоотношения сложились у него в конце сезона с коллегой по амплуа Семёном Варламовым.«В нынешнем сезоне у меня есть шанс сыграть много матчей, это своего рода прослушивание. Понятно, что мы вряд ли попадём в плей-офф, но нужно работать над своей игрой, стараться прогрессировать. В последнее время мы упорно работали, из этого нужно извлекать положительные моменты. Знаю, что клуб будет выбирать между мной и Семёном Варламовым, кого из нас защитить от драфта расширения, а кто будет доступен для «Лас-Вегаса». Обсуждаем ли мы эту тему с Семёном? Нет, об этом мы не говорим. В последнее время мы вообще не часто видимся, потому что он восстанавливается после травмы», — приводит слова Пикара издание BSNDenver.