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Пикар: мы не разговариваем с Варламовым о том, кто из нас останется в «Колорадо»

10 марта 2017, пятница. 10:35. Хоккей
Голкипер «Колорадо Эвеланш» Келвин Пикар рассказал, какие взаимоотношения сложились у него в конце сезона с коллегой по амплуа Семёном Варламовым.

«В нынешнем сезоне у меня есть шанс сыграть много матчей, это своего рода прослушивание. Понятно, что мы вряд ли попадём в плей-офф, но нужно работать над своей игрой, стараться прогрессировать. В последнее время мы упорно работали, из этого нужно извлекать положительные моменты. Знаю, что клуб будет выбирать между мной и Семёном Варламовым, кого из нас защитить от драфта расширения, а кто будет доступен для «Лас-Вегаса». Обсуждаем ли мы эту тему с Семёном? Нет, об этом мы не говорим. В последнее время мы вообще не часто видимся, потому что он восстанавливается после травмы», — приводит слова Пикара издание BSNDenver.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Семён Варламов
Новости. Хоккей
10 марта 2017, пятница
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