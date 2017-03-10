Линден: мы разочарованы словами ирландского спортсмена

Президент «Ванкувер Кэнакс»выступил с резкой критикой слов ирландского спортсмена Ли Чина, который провёл около недели в расположении клуба НХЛ в рамках телевизионного шоу «Самый трудный обмен» и рассказал о различных злоупотреблениях в жизни хоккеистов.«Наша команда недавно получила запрос от Ли Чина и телевизионного шоу на доступ к отдельным занятиям на льду и присутствие на матче ветеранов. Мы были очень разочарованы теми словами, которые приводятся на страницах Irish Times. Они были безосновательными и категорически неверными. Они не отражают культуру наших игроков, их поведение и наш спорт в целом», — приводит слова Линдена CBC.В рамках телешоу «Самый трудный обмен» спортсмены из разных видов спора меняются местами, чтобы сравнить тяжесть подготовки и уровень физических нагрузок. Ли Чин, игрок в хёрлинг (игра деревянными клюшками и мячом), поменялся с бывшим голкипером «Ванкувера» Александром Олдом, который провёл время в расположении команды «Фэйт Хэрриерс». Впечатления Олда от этого вида спорта пока остаются неизвестными.