Овечкин не забил в равных составах в 16-м матче кряду, повторив свой антирекорд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»не сумел забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:4).Это уже 8-й подряд матч российского хоккеиста без забитых голов и 16-й подряд – без голов в равных составах. Это повторение его личного антирекорда 2014 года. Овечкин нанёс 2 броска по воротам и завершил его с коэффициентом полезности «-1». В 66 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.