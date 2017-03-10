«Филадельфия» подписала новый контракт со вторым снайпером АХЛ Кэри

«Филадельфия Флайерз» объявил о подписании нового контракта с форвардом. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два сезона и является двусторонним. Зарплата составит $ 650 тыс. в год на уровне НХЛ, а на уровне АХЛ – 250 тыс. в первом сезоне и 275 тыс. во втором.При этом в следующем сезоне игрок гарантированно получит $ 275 тыс. вне зависимости от количества вызовов в основу.В текущем сезоне Кэри играл только в АХЛ за «Лихай Вэлли» и набрал 43 (26+17) очка в 58 матчах. В снайперской гонке лиги на данный момент он занимает второе место.