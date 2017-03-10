Бут: «Локомотиву» за второй матч с ЦСКА надо цепляться зубами, соперники равные

Бывший нападающий «Локомотива» и ЦСКА Антон Бут поделился впечатлениями от стартовавшей полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции между ярославцами и москвичами, а также рассказал, на чём стоит акцентировать внимание обеим командам. Напомним, что в первой игре ЦСКА добился победы со счётом 4:2. Счёт в серии — 1-0.
«Думаю, серия будет продолжаться в том же ключе. Это плей-офф, и ожидать чего-то другого было бы странно. Не могу сказать, что первая встреча была слишком уж жёсткой. Просто получилось не совсем удачно, например, в моменте со Скоттом, когда его атаковал Рафиков. Я там не увидел ничего сверхъестественного, просто так сложилось. Ну а драки — это нормально.
За следующий матч «Локомотиву» надо будет цепляться зубами. При счёте 0-2 будет намного тяжелее, потому что разница всё-таки приличная. Тем не менее ничего страшного не случится. Всегда есть шанс и главное – правильно им воспользоваться. Соперники равные.
ЦСКА удалось выиграть на старте серии за счёт большинства. «Армейцы» хорошо его разыгрывали. А вот ярославцы не так удачно действуют в меньшинстве. Считаю, что игра была равная и по моментам, и по движению, по накалу, и по борьбе. Хоккеистам «Локомотива» надо хватать меньше удалений и больше забивать самим», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
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