«Локомотив» сравнял счёт в серии с ЦСКА, выиграв второй матч противостояния

«Локомотив» одолел ЦСКА во втором матче полуфинала Западной конференции, сравняв счёт в серии. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:3 (1-1).В первом периоде счёт открыл Даниил Апальков. На него записали шайбу, заброшенную капитаном «армейцев» Денисом Денисовым в свои ворота. За 31 секунду до сирены ЦСКА отыгрался благодаря голу Александра Попова, но в начале второй двадцатиминутки Егор Аверин вновь вывел ярославцев вперёд.В заключительной трети Петри Контиола сделал счёт 3:1, на что хозяева быстро ответили голом Джеффа Плэтта. Андрей Локтионов вернул «Локомотиву» преимущество в две шайбы. Валерий Ничушкин смог вновь сократить отставание до минимума, но гости отстояли победный результат.