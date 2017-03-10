Апальков: фарт был на стороне «Локомотива» во втором матче серии с ЦСКА

Форвард ярославского «Локомотива»прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:3) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии стал 1-1.«Удача повернулась к нам, значит, мы больше хотели победить. Фарт был на нашей стороне. Здорово отработали в меньшинстве, Лёха Мурыгин здорово сыграл, поэтому мы выиграли. Нужно не проигрывать единоборства, а секрет нашего большинства не скажу», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.