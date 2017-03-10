Кросби: Макдэвид в хоккее не просто так, ему удаётся отличный сезон

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре 20-летнего капитана «Эдмонтон Ойлерз», который является лидером гонки бомбардиров, имея в активе 74 (22+52) очка.«Он стабилен, поэтому ему удаётся играть так результативно. Он в каждом матче создаёт моменты и набирает очки. Он в хоккее не просто так. Ему удаётся отличный сезон.Не очень часто, но порой бросаю быстрый взгляд на таблицу. Сейчас многие игроки участвуют в этой гонке. Но на текущий момент командные очки так важны, что все мысли связаны с ними. Так что остаётся просто надеяться, что очки будут приходить вместе с общими успехами», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.