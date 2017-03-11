Бадюков: СКА нужно решать вратарский вопрос, «Динамо» играет в свой хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о полуфинале Западной конференции. Счёт в сериях ЦСКА — «Локомотив» и СКА — «Динамо» М 1-1.«На Западе разворачивается очень упорная борьба. Главный вопрос: хватит ли «Динамо» сил и дальше действовать также чётко и создавать моменты? СКА надо решать вратарский вопрос. Бело-голубые играют в свой хоккей, и каких-то нареканий быть не может. Единственное — реализация большинства.ЦСКА и «Локомотив» — равные команды. Можно вспоминать, что по воротам Мурыгина нанесли полсотни бросков, но ярославцы просто играли по счёту. У московских «армейцев» очень выделялся Ничушкин, Плэтт всегда заметен, а вот Валерий вчера особенно красиво играл. Также стоит отметить двух вратарей. На мой взгляд, это сильнейшие голкиперы, оставшиеся в плей-офф», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.