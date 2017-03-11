Болельщики ХК «Сочи» определили символическую пятёрку по итогам сезона

Болельщики хоккейного клуба «Сочи» определили пятёрку лучших игроков своей команды по итогам сезона. Напомним, черноморский клуб не попал в плей-офф.Лучшим голкипером стал. Вратарь провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, среди которых 4 матча на ноль, процент отражённых бросков составил 92.5, коэффициент надёжности — 2.27.Парой защитников стали. Россиянин принял участие во всех 60 играх сезона, в которых набрал 15 очков (3+12) при показателе полезности «+4». Швед сыграл 44 матча, записал себе в актив 23 балла (3+20) при показателе полезности «-3».Тройку нападения составили. Петерссон провёл 39 игр, набрал в них 29 очков (14+15). Левицкий выходил на лёд в 58 встречах, записал на свой счёт 15 баллов (7+8). Крикунов отыграл 54 матча, заработал 35 очков (12+23).