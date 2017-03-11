Билялетдинов: на такие вещи, как 1000-й матч, смотрю спокойно, это наша работа

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу (2:0) над «Авангардом» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.«Команды бьются за победу. Добавить больше мне нечего. Играть было непросто. „Авангард“ немного нам давал играть в чужой зоне. Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа.Василий Токранов не играл, потому что заболел. Артём Лукоянов получил удар, но вроде с ним всё нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.